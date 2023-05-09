Малыхин: Павлович сейчас на такой волне, что ему и Джонс по зубам

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин высказался о перспективах соотечественника и тяжеловеса UFC Сергея Павловича стать чемпионом престижнейшей организации мира.
«Джонс — легенда, тут никто не спорит. Один из лучших бойцов за всю историю, если не лучший. Но Павлович сейчас реально чувствует, что он пуленепробиваемый. У меня тоже было такое: мне говорят, что меня срубят, а у меня в голове вообще нет такого, что меня кто-то может срубить. Серёга на такой волне сейчас, что и Джонс ему точно по зубам. Думаю, Джонс будет избегать боя с Серёгой до последнего», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.
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