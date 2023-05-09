«Мои жертвы». Умар Нурмагомедов поддел Стерлинга и О'Мэлли
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировал фотографию бойцов Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли.
«Мои жертвы», — написал Нурмагомедов.
Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом ММА. В активе россиянина 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, четыре из которых были одержаны в UFC, и ни одного поражения.
В последнем поединке в январе этого года Нурмагомедов выиграл нокаутом у Раони Барселоса и после этого неоднократно изъявлял желание провести следующий бой. Сообщалось, что россиянин мог встретиться с Мерабом Двалишвили, но грузинский боец отказался.
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