«Мои жертвы». Умар Нурмагомедов поддел Стерлинга и О'Мэлли

Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, 11-й номер легчайшей весовой категории UFC Умар Нурмагомедов опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прокомментировал фотографию бойцов Алджамейна Стерлинга и Шона О'Мэлли.

«Мои жертвы», — написал Нурмагомедов.

Умар Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом ММА. В активе россиянина 16 побед в профессиональных смешанных единоборствах, четыре из которых были одержаны в UFC, и ни одного поражения.

В последнем поединке в январе этого года Нурмагомедов выиграл нокаутом у Раони Барселоса и после этого неоднократно изъявлял желание провести следующий бой. Сообщалось, что россиянин мог встретиться с Мерабом Двалишвили, но грузинский боец отказался.