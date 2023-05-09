Джошуа признался, что боится оказаться в инвалидном кресле по окончании карьеры

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что боится последствий травм, полученных во время профессиональной карьеры.
«В боксе люди ходят в спортзал одной дорогой, и немногие могут уйти по ней же из-за травм и того, через что им приходится проходить. Я хочу, чтобы моё наследие было таким: я ушёл здоровым. Представьте меня в возрасте 50 или 60 лет в инвалидном кресле, абсолютно раздавленного из-за полученных во время карьеры травм. Нет, в старости я всё ещё должен быть здоровым и свежим. Хочу, чтобы люди говорили: «Ого, он всё ещё хорошо выглядит, следит за собой». Вот это наследие», — цитирует Джошуа Men’s Health.
На счету Джошуа 25 побед и три поражения в профессиональной карьере. Следующий бой британец может провести с Деонтеем Уайлдером.
- 9 мая 2023
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