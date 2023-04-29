Карьеру Джошуа закончит лучший нокаутёр мира. Уайлдер вырубит британского качка

Кажется, в супертяжёлом весе впервые за несколько месяцев наступила полная ясность. Владеющий тремя поясами Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа, а хозяин ещё одного титула Тайсон Фьюри выбрал в качестве мишени Энди Руиса. А что будут делать ещё два экс-чемпиона дивизиона, Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер? По всей видимости, они подерутся между собой! И это прекрасная новость.

«В настоящий момент моя команда договаривается о бое с Уайлдером. Здесь нечего скрывать, всё публично. Мы обсуждаем детали контракта и проведём поединок в декабре», — сказал Джошуа на канале iFL TV в YouTube.

Как Энтони, так и Деонтей давно утратили свои пояса, но остаются сильными боксёрами и невероятно харизматичными парнями. Британцу и американцу есть что доказывать: они оба мечтают вернуться на вершину или хотя бы доказать, что они остаются звёздами дивизиона. Джошуа всего 33 года, Уайлдеру — 37 лет, но для супертяжёлого веса это вовсе не критический возраст. Эй Джей и Бронзовый бомбардировщик ещё готовы встряхнуть тяжёлый вес!

Вдобавок как Уайлдер, так и его соперник выиграли свои последние поединки. Американец выполнил работу легко и быстро, нокаутировав Роберта Хелениуса уже в первом раунде. Джошуа пришлось намного сложнее с Джермейном Франклином: Энтони сразу получил в нос, занервничал, но всё-таки сломил сопротивление Джермейна. Пусть Эй Джей выиграл только судейским решением, но даже непростая победа поможет ему восстановить психологический настрой.

Вот только даже максимальная уверенность не поможет Джошуа против лучшего нокаутёра мира. Остановить Уайлдера сумел только невероятно техничный Тайсон Фьюри, но даже Цыганский король несколько раз падал после пушечных ударов Деонтея. У Эй Джея далеко не такая крепкая челюсть, в технике и габаритах он тоже не ровня Тайсону. Пока всё выглядит так, что Джошуа наверняка окажется в нокауте, если не придумает что-то уникальное.

Энтони идёт на смелый шаг, соглашаясь на схватку с таким опасным соперником. Но болезненное поражение от Уайлдера может окончательно поставить крест на карьере Эй Джея. Не секрет, что Джошуа — далеко не самый крепкий боец с точки зрения психологии. После двух неудач в схватках с Александром Усиком британец даже задумался о том, чтобы повесить перчатки на гвоздь. Если его вырубит Уайлдер, найдёт ли Энтони мотивацию драться дальше?