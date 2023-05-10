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Эдмонд Худоян вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу

Эдмонд Худоян вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу
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Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, одержал победу в четвертьфинале чемпионата мира по боксу. Его соперником был представитель Таиланда Юрачаи Вуттичаи.

Мужской чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.

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