Муслим Гаджимагомедов одержал победу раздельным решением в 1/4 финала ЧМ по боксу
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 и чемпион мира Муслим Гаджимагомедов на мужском чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан) вышел в полуфинал. В четвертьфинале россиянин оказался сильнее бразильца Машадо Кено. Он одержал победу раздельным решением судей.
Напомним, Гаджимагомедов уже становился чемпионом мира в 2019 году на первенстве в Екатеринбурге.
Мужской чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте (Узбекистан) с 1 по 14 мая. Российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
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