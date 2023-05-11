«Почему это сходит ему с рук?» Экс-соперник Курбанова раскритиковал его за бой с Соро

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) британец Лиам Смит прокомментировал результат поединка между своим бывшим соперником россиянином Магомедом Курбановым и французом Мишелем Соро.

Напомним, поединок за звание обязательного претендента на титул WBA между Курбановым и Соро состоялся на минувших выходных в Екатеринбурге и завершился победой россиянина раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112) по итогам двенадцати раундов.

«Я узнал, что Мишеля Соро ограбили в бою с Курбановым в России? Почему ему/его команде это сходит с рук? Это произошло в 4 из 5 последних его боёв. Безумие», – написал Смит в социальных сетях.

Магомеду Курбанову 27 лет. На профессиональном ринге боец одержал 25 побед и ни разу не проиграл.