«Я выиграл 8-9 раундов, а победу отдали сопернику». Соро высказался о поражении Курбанову

Супертяжеловес Мишель Соро высказался по поводу поединка с россиянином Магомедом Курбановым на турнире RCC в Екатеринбурге 6 мая.

«Когда боксируешь за границей, знаешь, что у тебя может быть спорное решение. Я принимаю его. Это был мой седьмой бой за рубежом, но когда ты выигрываешь восемь или девять из 12 раундов, а победу присуждают сопернику, это грабёж», — приводит слова Соро L'Equipe.

Напомним, Курбанов победил раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112) и стал обязательным претендентом на титул WBA.

Ранее Йохан Зауи, промоутер супертяжеловеса Мишеля Соро, высказал своё недовольство проведением турнира RCC в Екатеринбурге, а также рассказал, как вёл себя россиянин Магомед Курбанов во время взвешивания перед боем.