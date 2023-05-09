«Я выиграл 8-9 раундов, а победу отдали сопернику». Соро высказался о поражении Курбанову
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Супертяжеловес Мишель Соро высказался по поводу поединка с россиянином Магомедом Курбановым на турнире RCC в Екатеринбурге 6 мая.
«Когда боксируешь за границей, знаешь, что у тебя может быть спорное решение. Я принимаю его. Это был мой седьмой бой за рубежом, но когда ты выигрываешь восемь или девять из 12 раундов, а победу присуждают сопернику, это грабёж», — приводит слова Соро L'Equipe.
Напомним, Курбанов победил раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112) и стал обязательным претендентом на титул WBA.
Ранее Йохан Зауи, промоутер супертяжеловеса Мишеля Соро, высказал своё недовольство проведением турнира RCC в Екатеринбурге, а также рассказал, как вёл себя россиянин Магомед Курбанов во время взвешивания перед боем.
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