Кравцов: работа рефери на ЧМ-2023 иногда вызывает вопросы

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, высказался о работе судей на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ташкенте.
«Спорные результаты всегда будут, в любом случае. Но в целом судейство IBA (Международной боксёрской ассоциации. — Прим. «Чемпионата») за последние три-четыре года заметно улучшилось в качественную сторону, это видно невооружённым взглядом. Конечно, есть какие-то ляпы одиночного характера, но это не тенденция. Просто некоторым судьям не хватает квалификации немного.
Это даже больше касается не судей, которые работают сбоку, там всё функционирует более-менее нормально. Если чья-то работа иногда и вызывает вопросы, так это работа рефери, работающих в ринге. Вот взять тот же вчерашний нокдаун Шумкова, который получил несколько ударов уже после команды «стоп». В других поединках тоже нет-нет, но проскакивают подобные шероховатости. В целом же судейство нормальное. Понятно, что в равных боях могут отдать победу местным спортсменам. Хотя, с другой стороны, вчера у Шумкова могли бы и забрать победу, он же дрался с узбекистанским парнем. Но назвали победителем Всеволода, отработав справедливо», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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