Гловер Тейшейра и Энтони Смит проведут схватку по правилам грэпплинга

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра, ушедший из ММА после поражения нокаутом Джамахалу Хиллу на UFC 283 в Рио, 29 июня проведёт поединок с Энтони Смитом по правилам грэпплинга.

Стоит отметить, что бойцы уже встречались на UFC Fighnt Night в 2020 году. Тогда победу одержал бразилец техническим нокаутом в пятом раунде.

Тейшейре 43 года. Свой первый поединок в UFC бразилец провёл в мае 2012 года, победив удушающим приёмом. В апреле 2014-го Тейшейра впервые сразился за титул, уступив по очкам звёздному американцу Джону Джонсу. В октябре 2021 года на турнире UFC 267 бразилец стал чемпионом UFC, победив удушающим приёмом во втором раунде поляка Яна Блаховича. Всего же в MMA он провёл 41 поединок, в которых одержал 33 победы и потерпел восемь поражений.