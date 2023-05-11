Двалишвили рассказал о травме, с которой он дрался против Яна

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о травме, с которой он дрался против россиянина Петра Яна.

«Я дрался с травмой руки против Петра Яна. Я победил, но теперь мне бы хотелось залечить повреждение. Но подраться с Генри Сехудо — без проблем. Могу подраться с ним, а потом, когда Алджамейн Стерлинг побьёт Шона О'Мэлли, я готов подраться с Шоном», — заявил Двалишвили в интервью The MMA Hour.

В последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.