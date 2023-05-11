Двалишвили рассказал о травме, с которой он дрался против Яна

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили рассказал о травме, с которой он дрался против россиянина Петра Яна.
«Я дрался с травмой руки против Петра Яна. Я победил, но теперь мне бы хотелось залечить повреждение. Но подраться с Генри Сехудо — без проблем. Могу подраться с ним, а потом, когда Алджамейн Стерлинг побьёт Шона О'Мэлли, я готов подраться с Шоном», — заявил Двалишвили в интервью The MMA Hour.
В последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалишвили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.
- 11 мая 2023
-
15:14
-
15:08
-
14:44
-
14:21
-
14:01
-
13:44
-
13:12
-
12:42
-
12:16
-
12:13
-
11:32
-
10:50
-
10:28
-
10:10
-
09:52
-
09:50
-
09:49
-
01:11
- 10 мая 2023
-
23:02
-
21:37
-
20:30
-
19:10
-
18:10
-
17:31
-
17:11
-
16:42
-
16:35
-
16:06
-
15:37
-
15:19
-
14:42
-
14:33
-
14:28
-
14:12
-
13:58