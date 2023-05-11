Шакур Стивенсон заявил, что готов подраться с Джервонтой Дэвисом в любой момент

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон рассказал, что он готов подраться с Джервонтой Дэвисом в любой момент.
«Я готов прямо сейчас подраться с ним. Но думаю, всё зависит от того, хочет ли он этого боя. Он — дойная корова, он — сторона «А». Он как Флойд Мейвезер, который может выбрать себе любого соперника в любое время.
Сейчас у него есть такой рычаг, так что всё зависит от него. Ничего, кроме уважения к тому, что он только что сделал, я не испытываю», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.
Джервонта Дэвис провёл свой последний поединок с соотечественником Райаном Гарсией и выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.
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