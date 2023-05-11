Алджамейн Стерлинг назвал бойца UFC, поединка с которым он хотел бы избежать
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг рассказал, что он не хотел бы драться с представителем Грузии Илией Топурией.
«Я смотрю на некоторых из этих парней в полулёгком весе и тренируюсь с ними, мне это нравится… Я думаю, что у меня есть потенциал достичь этого веса. Конечно, когда я поднимусь на дивизион выше, то всё станет по-другому.
В этом дивизионе есть грузинский молот Илия Топурия. Я знаю, что они с Мерабом очень хорошие друзья. Я бы хотел избежать этого поединка, ради их дружбы. И мы общались пару раз, Топурия — очень классный парень», — приводит слова Стерлинга BJ Penn.
Алджамейн Стерлинг выиграл у Генри Сехудо на турнире UFC 288 раздельным решением судей и защитил титул чемпиона в легчайшем весе.
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