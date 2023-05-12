В настоящий момент в Ташкенте (Узбекистан) продолжается мужской чемпионат мира по боксу. Соревнования проходят с 1 по 14 мая. В полуфинал турнира уже вышли россияне Шарабутдин Атаев, Имам Хатаев, Муслим Гаджимагомедов, Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали и Всеволод Шумков. «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Сколько золотых медалей возьмёт сборная России на ЧМ по боксу?»

Напомним, российские боксёры участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям соревнований достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс. Ранее некоторые страны заявили о бойкоте этого турнира, а также уже состоявшегося женского чемпионата мира из-за участия в них россиян и белорусов.