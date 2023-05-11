«Три золота ЧМ-2023 — будет классно». Интервью с главой тренерского совета сборной России

Мужской чемпионат мира по боксу в самом разгаре: завтра, 12 мая, в Ташкенте пройдёт стадия полуфиналов. На золотые медали претендуют сразу шесть российских спортсменов — Имам Хатаев, Муслим Гаджимагомедов, Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали, Шарабутдин Атаев и Всеволод Шумков. В преддверии развязки ЧМ-2023 мы поговорили с Эдуардом Кравцовым — главой тренерского совета Федерации бокса России. Специалист ответил на вопросы о судействе, оценил шансы на золото и рассказал о разочарованиях.

— Вчера на ЧМ прошёл четвертьфинальный день, где шесть из восьми россиян одержали победы и прошли в полуфинал. Как оцените такой результат?

— В целом для нашей команды это удовлетворительный результат, ведь шесть человек прошли в финальную, медальную часть. В принципе, порадовали все ребята. Наверное, особенно порадовал Эдмонд Худоян, которому удалось одолеть тайского спортсмена Вуттичая Юрачая, призёра чемпионата мира. Ещё отмечу Всеволода Шумкова, который победил местного узбекистанского боксёра Мужибилло Турсунова в бескомпромиссном и ярком бою. Остальные победившие ребята тоже большие молодцы, боксировали на уровне и заслуженно прошли дальше.

— Что можете сказать про проигравших ребят, Тархана Идигова и Игоря Свиридченкова?

— Идигов проиграл чемпиону Европы, грузину Лаше Гурули. Тархан хорошо, достойно отбоксировал. Увы, тут сыграли свою роль молодость и отсутствие большого международного опыта, что и не позволило ему выиграть.

Свиридченков тоже проиграл сильному спортсмену, двукратному чемпиону Азии Саиджамшиду Джафарову. Игорь неплохо выступил, но немного не хватило.

Понятно, что мы все хотим только побеждать, но эти два поражения… Они не то чтобы были запрограммированы, просто изначально было понятно, что ребятам будет очень сложно победить. Поэтому в целом четвертьфинальный результат удовлетворительный, шесть человек прошли дальше. Надо учитывать, что у сборной России был длительный международный простой, всего один старт перед чемпионатом мира успели посетить. С учётом всех этих факторов выступаем хорошо.

Эдуард Кравцов Фото: rusboxing.ru

— Чей результат стал наибольшим разочарованием? Неудача трёхкратного чемпиона России Габила Мамедова, проигравшего уже в 1/8?

— Да, пожалуй, назову именно Мамедова и прибавлю ещё Павла Сосулина. Парни в целом хорошо отбоксировали, если говорить про сам бокс, но с точки зрения спортивного результата, конечно, мы все ожидали от них большего. Это огорчает.

— Как оцените судейство на чемпионате мира, много ли спорных результатов?

— Спорные результаты всегда будут, в любом случае. Но в целом судейство IBA (Международной боксёрской ассоциации. — Прим. «Чемпионата») за последние три-четыре года заметно улучшилось в качественную сторону, это видно невооружённым взглядом. Конечно, есть какие-то ляпы одиночного характера, но это не тенденция. Просто некоторым судьям не хватает квалификации немного.

Это даже больше касается не судей, которые работают сбоку, там всё функционирует более-менее нормально. Если чья-то работа иногда и вызывает вопросы, так это работа рефери, работающих в ринге. Вот взять тот же вчерашний нокдаун Шумкова, который получил несколько ударов уже после команды «стоп». В других поединках тоже нет-нет, но проскакивают подобные шероховатости. В целом же судейство нормальное. Понятно, что в равных боях могут отдать победу местным спортсменам. Хотя, с другой стороны, вчера у Шумкова могли бы и забрать победу, он же дрался с узбекистанским парнем. Но назвали победителем Всеволода, отработав справедливо.

— Как команде живётся в Ташкенте, нет ли каких-то бытовых сложностей?

— Вчера разговаривали с главным тренером сборной Виктором Борисовичем Фархутдиновым, мы с ним всегда на связи и постоянно общаемся. И он, во всяком случае, заверяет, что никаких проблем нет. Всё хорошо, всё чётко, ничего такого, что может помешать парням. Все довольны, всех всё устраивает.

— Шесть наших ребят уже обеспечили себе как минимум бронзу. Сколько золотых медалей станут для сборной хорошим результатом?

— Если сборная России добудет на чемпионате мира три золота, это будет реально классно, великолепный результат. Два золота — тоже вполне удовлетворительный результат, с учётом всех сложностей и объективных моментов. И хочется, чтобы наша команда попала в тройку общекомандного зачёта по итогам турнира.