Дэвид Хэй рассказал, кто виноват в срыве боя Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мыслями о срыве переговоров между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри в организации поединка между ними. Сообщалось, что стороны не смогли договориться о финансовой составляющей. По мнению Хэя, виновником в срыве боя является сторона британца.
«Это расстраивает. Сначала то и дело слышишь, что вот-вот всё состоится, а потом переговоры прекращаются. Думаю, есть причина, по которой поединок до сих пор не состоялся – кто-то этого не хочет.
Я часто бывал в ситуациях, когда назревал большой бой, и нашёл способ, как делать так, чтобы он состоялся. Нужно лишь найти компромисс, золотую середину. Со стороны Усика было слишком великодушно принять распределение гонорара в пропорции 30 на 70. Это говорит о том, что он хочет драться. Но после этого так ничего и не произошло», — сказал Хэй на канале Seconds Out в YouTube.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
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