Россиянин Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу в Ташкенте

Россиянин Муслим Гаджимагомедов, выступающий в весовой категории до 92 кг, вышел в финал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Ташкенте (Узбекистан). В полуфинале Гаджимагомедов встречался с представителем Узбекистана Лазизбеком Муллажоновым и победил его раздельным решением судей.
Мужской чемпионат мира по боксу проходит с 1 по 14 мая. Боксёры из Российской Федерации участвуют в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $ 5,2 млн. Победителям достанется по $ 200 тыс., серебряные призёры получат по $ 100 тыс., бронзовые — по $ 50 тыс.
Ранее в финал соревнований пробился ещё один россиянин — Шарабутдин Атаев. Ещё три боксёра из России, Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали и Всеволод Шумков, полуфинальные поединки проиграли, став бронзовыми медалистами.
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