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Чемпионат мира по боксу, прямая онлайн-трансляция, полуфиналы ЧМ-2023, кто вышел в финал

ЧМ-2023 по боксу: шестеро наших парней бьются за выход в финал! LIVE
Александр Фролов
Полуфиналы ЧМ-2023 по боксу
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Сможет ли мужская сборная России превзойти результат женской?

Сегодня, 12 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт полуфинальная стадия мужского чемпионата мира по боксу – 2023. В ринг выйдут шесть российских спортсменов: Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали, Всеволод Шумков, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Имам Хатаев. Победители полуфиналов проходят в финалы, которые будут проходить 13–14 мая, проигравшие автоматически получат бронзовую медаль ЧМ.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию полуфиналов ЧМ-2023 и событий вокруг него.

Какие ожидания от нашей сборной?
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Во сколько начало полуфиналов ЧМ-2023 по боксу Список полуфинальных боёв ЧМ-2023 с участием россиян Где смотреть полуфиналы чемпионата мира по боксу
Live Александр Фролов

Обойдут ли парни наших девушек по золотым медалям?

Напомним, что на женском чемпионате мира сборная России добыла три медали — золото, серебро и бронзу. Обойдут ли парни наших девушек по количеству золотых наград?

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10:58 Александр Фролов

Яркие моменты четвертьфиналов

Четвертьфиналы получились очень напряжёнными для наших парней. Давайте посмотрим на самые яркие моменты поединков. Конечно, самый драматичный и эффектный бой выдал Всеволод Шумков, выбивший крепкого местного спортсмена.

Права на видео принадлежат IBA.

10:39 Александр Фролов

Есть ли вопросы к судьям ЧМ-2023? Отвечает специалист

Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, высказался о работе судей на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ташкенте.

«Спорные результаты всегда будут, в любом случае. Но в целом судейство IBA (Международной боксёрской ассоциации. — Прим. «Чемпионата») за последние три-четыре года заметно улучшилось в качественную сторону, это видно невооружённым взглядом. Конечно, есть какие-то ляпы одиночного характера, но это не тенденция. Просто некоторым судьям не хватает квалификации немного.

Это даже больше касается не судей, которые работают сбоку, там всё функционирует более-менее нормально. Если чья-то работа иногда и вызывает вопросы, так это работа рефери, работающих в ринге. Вот взять тот же вчерашний нокдаун Шумкова, который получил несколько ударов уже после команды «стоп». В других поединках тоже нет-нет, но проскакивают подобные шероховатости. В целом же судейство нормальное. Понятно, что в равных боях могут отдать победу местным спортсменам. Хотя, с другой стороны, вчера у Шумкова могли бы и забрать победу, он же дрался с узбекистанским парнем. Но назвали победителем Всеволода, отработав справедливо», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

10:14 Александр Фролов

Во сколько начало полуфиналов ЧМ-2023 по боксу

Пять из шести российских боксёров выступят в дневной сессии чемпионата мира, которая начнётся в 12:00 по московскому времени. Имам Хатаев выйдет в вечерней сессии, стартующей в 16:00 мск.

10:08 Александр Фролов

Сколько золотых медалей заработает сборная России?

Как оцените шансы сборной России на завоевание золотых медалей?

10:07 Александр Фролов

Список полуфинальных боёв ЧМ-2023 с участием россиян

  • Эдмонд Худоян (Россия) – Санжар Ташкенбай (Казахстан);
  • Дмитрий Двали (Россия) – Ойбек Жураев (Узбекистан);
  • Всеволод Шумков (Россия) – Софьян Умиа (Франция);
  • Шарабутдин Атаев (Россия) – Рохелио Ромеро (Мексика);
  • Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Лазизбек Муллажонов (Узбекистан);
  • Имам Хатаев (Россия) – Нурбек Оралбай (Казахстан).
10:06 Александр Фролов

Как мы начинали чемпионат мира

Честь стать первым спортсменом от России на ЧМ-2023 выпала Шарабутдину Атаеву. Давайте почитаем про красивую победу нашего спортсмена.

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10:06 Александр Фролов

Где смотреть полуфиналы чемпионата мира по боксу

Полуфиналы мужского чемпионата мира по боксу покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец!».

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