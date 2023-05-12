ЧМ-2023 по боксу: шестеро наших парней бьются за выход в финал! LIVE

Сегодня, 12 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт полуфинальная стадия мужского чемпионата мира по боксу – 2023. В ринг выйдут шесть российских спортсменов: Эдмонд Худоян, Дмитрий Двали, Всеволод Шумков, Шарабутдин Атаев, Муслим Гаджимагомедов и Имам Хатаев. Победители полуфиналов проходят в финалы, которые будут проходить 13–14 мая, проигравшие автоматически получат бронзовую медаль ЧМ.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию полуфиналов ЧМ-2023 и событий вокруг него.
Обойдут ли парни наших девушек по золотым медалям?
Напомним, что на женском чемпионате мира сборная России добыла три медали — золото, серебро и бронзу. Обойдут ли парни наших девушек по количеству золотых наград?
Яркие моменты четвертьфиналов
Четвертьфиналы получились очень напряжёнными для наших парней. Давайте посмотрим на самые яркие моменты поединков. Конечно, самый драматичный и эффектный бой выдал Всеволод Шумков, выбивший крепкого местного спортсмена.
Права на видео принадлежат IBA.
Есть ли вопросы к судьям ЧМ-2023? Отвечает специалист
Эдуард Кравцов, глава тренерского совета сборной России, высказался о работе судей на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ташкенте.
«Спорные результаты всегда будут, в любом случае. Но в целом судейство IBA (Международной боксёрской ассоциации. — Прим. «Чемпионата») за последние три-четыре года заметно улучшилось в качественную сторону, это видно невооружённым взглядом. Конечно, есть какие-то ляпы одиночного характера, но это не тенденция. Просто некоторым судьям не хватает квалификации немного.
Это даже больше касается не судей, которые работают сбоку, там всё функционирует более-менее нормально. Если чья-то работа иногда и вызывает вопросы, так это работа рефери, работающих в ринге. Вот взять тот же вчерашний нокдаун Шумкова, который получил несколько ударов уже после команды «стоп». В других поединках тоже нет-нет, но проскакивают подобные шероховатости. В целом же судейство нормальное. Понятно, что в равных боях могут отдать победу местным спортсменам. Хотя, с другой стороны, вчера у Шумкова могли бы и забрать победу, он же дрался с узбекистанским парнем. Но назвали победителем Всеволода, отработав справедливо», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Во сколько начало полуфиналов ЧМ-2023 по боксу
Пять из шести российских боксёров выступят в дневной сессии чемпионата мира, которая начнётся в 12:00 по московскому времени. Имам Хатаев выйдет в вечерней сессии, стартующей в 16:00 мск.
Сколько золотых медалей заработает сборная России?
Как оцените шансы сборной России на завоевание золотых медалей?
Список полуфинальных боёв ЧМ-2023 с участием россиян
- Эдмонд Худоян (Россия) – Санжар Ташкенбай (Казахстан);
- Дмитрий Двали (Россия) – Ойбек Жураев (Узбекистан);
- Всеволод Шумков (Россия) – Софьян Умиа (Франция);
- Шарабутдин Атаев (Россия) – Рохелио Ромеро (Мексика);
- Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Лазизбек Муллажонов (Узбекистан);
- Имам Хатаев (Россия) – Нурбек Оралбай (Казахстан).
Как мы начинали чемпионат мира
Честь стать первым спортсменом от России на ЧМ-2023 выпала Шарабутдину Атаеву. Давайте почитаем про красивую победу нашего спортсмена.
Где смотреть полуфиналы чемпионата мира по боксу
Полуфиналы мужского чемпионата мира по боксу покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец!».
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