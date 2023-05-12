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Хамзат Чимаев намекнул на бой с Камару Усманом

Хамзат Чимаев намекнул на бой с Камару Усманом
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в полусредней весовой категории UFC, намекнул на бой с экс-чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом.

«Камару Усман», — отметил бойца Чимаев на своей странице в социальных сетях и поставил галочку рядом.

Напомним, Хамзат Чимаев свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года и выиграл удушающим приёмом у американца Кевина Холланда. Всего у Чимаева 12 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 12 побед.

В марте этого года Камару Усман провёл титульный поединок с британцем Леоном Эдвардсом и проиграл решением большинства судей. До этого в бою с тем же Эдвардсом в августе прошлого года Усман утратил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, проиграв нокаутом.

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