UFC Шарлотт: Розенстрайк тяжелее Алмейды на 15 кг, все результаты взвешивания

13 мая в Шарлотт (США) пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Шарлотт или UFC on ABC 5, главным событием которого станет поединок в тяжёлом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой.
Бойцы, участвующие в турнире, прошли официальную процедуру взвешивания. Поединок между Натаном Леви и Питом Родригесом был отменён, так как второй боец не был допущен врачами.
Основной кард:
Жаилтон Алмейда (104,78 кг) vs Жаирзиньо Розенстрайк 120,2 кг);
Энтони Смит (93,21 кг) vs Джонни Уокер (93,21 кг);
Иан Гарри (77,34 кг) vs Даниэль Родригес (77,79 кг)*;
Игорь Потеря (92,76 кг) vs Карлос Ульберг (92,76 кг);
Тим Минс (77,34 кг) vs Алекс Мороно (76,88 кг).
Предварительный кард:
Мэтт Браун (77,11) vs Курт Макги (77,34 кг);
Чейз Шерман (115,21 кг) vs Карл Уильямс (108,64 кг);
Дуглас Силва де Андраде (63,28 кг) vs Коди Стаманн (63,05 кг) – бой в промежуточном весе до 63,5 кг;
Мэнди Бём (126 кг) vs Джи Йон Ким (126 кг);
Брайан Баттл (78,47 кг)* vs Габриэль Грин (77,34 кг);
Джессика-Роуз Кларк (61,46 кг) vs Тайнара Лисбоа (60,78 кг).
* Баттл не уложился в лимит полусреднего веса и будет оштрафован на % от своего гонорара, если Грин согласится на поединок, то он пройдёт в промежуточном весе.
* Даниэль Родригес не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и будет оштрафован на % от своего гонорара в пользу соперника.
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