UFC Шарлотт: Розенстрайк тяжелее Алмейды на 15 кг, все результаты взвешивания

13 мая в Шарлотт (США) пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Шарлотт или UFC on ABC 5, главным событием которого станет поединок в тяжёлом весе между Жаирзиньо Розенстрайком и Жаилтоном Алмейдой.

Бойцы, участвующие в турнире, прошли официальную процедуру взвешивания. Поединок между Натаном Леви и Питом Родригесом был отменён, так как второй боец не был допущен врачами.

Основной кард:

Жаилтон Алмейда (104,78 кг) vs Жаирзиньо Розенстрайк 120,2 кг);

Энтони Смит (93,21 кг) vs Джонни Уокер (93,21 кг);

Иан Гарри (77,34 кг) vs Даниэль Родригес (77,79 кг)*;

Игорь Потеря (92,76 кг) vs Карлос Ульберг (92,76 кг);

Тим Минс (77,34 кг) vs Алекс Мороно (76,88 кг).

Предварительный кард:

Мэтт Браун (77,11) vs Курт Макги (77,34 кг);

Чейз Шерман (115,21 кг) vs Карл Уильямс (108,64 кг);

Дуглас Силва де Андраде (63,28 кг) vs Коди Стаманн (63,05 кг) – бой в промежуточном весе до 63,5 кг;

Мэнди Бём (126 кг) vs Джи Йон Ким (126 кг);

Брайан Баттл (78,47 кг)* vs Габриэль Грин (77,34 кг);

Джессика-Роуз Кларк (61,46 кг) vs Тайнара Лисбоа (60,78 кг).

* Баттл не уложился в лимит полусреднего веса и будет оштрафован на % от своего гонорара, если Грин согласится на поединок, то он пройдёт в промежуточном весе.

* Даниэль Родригес не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и будет оштрафован на % от своего гонорара в пользу соперника.