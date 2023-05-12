Ковингтон готов спуститься в лёгкий вес ради титульного боя с Махачевым

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что готов подраться с обладателем титула в лёгком дивизионе Исламом Махачевым в его весовой категории.
«Думаю, что бой с Махачевым — реальная возможность. Мы уже обсуждали за кулисами эту возможность, речь шла о том, могу ли я сделать необходимый вес. Я не самый большой полусредневес, гоняю не так уж много, примерно 7-9 килограммов и то, если ем всё подряд. Так что всё возможно.
В межсезонье мы с Исламом одного веса, но он весовой читер. Он гоняет, чтобы получить преимущество над легковесами, так как там нет борцов. Конечно, Махачев хочет сидеть в своей весовой категории, там же, где правил его папочка Хабиб. Я остановлю его борьбу и буду бить, пока он не сдастся», — приводит слова Ковингтона MMA Fighting.
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