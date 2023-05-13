Усик назвал чемпионов прошлого, с которыми он хотел бы сразиться
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) ответил на вопрос, с кем из легендарных чемпионов «королевского» дивизиона он хотел бы встретиться в ринге.
«Назову несколько человек. Первый — Джо Луис. Один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени очень техничный и с сильным ударом. Второй — Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с таким соперником», – приводит слова Усика издание vRINGe.com.
Ранее Питер Фьюри, дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри, оценил шансы Усика в потенциальном поединке с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером.
Материалы по теме
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
Комментарии
- 13 мая 2023
-
17:23
-
16:58
-
16:22
-
15:28
-
15:13
-
14:33
-
13:56
-
13:38
-
13:16
-
12:31
-
12:21
-
12:14
-
11:49
-
11:21
-
10:38
-
10:16
-
09:42
-
09:25
-
02:22
-
02:21
-
01:27
-
00:50
-
00:11
- 12 мая 2023
-
23:28
-
22:40
-
22:00
-
21:46
-
21:03
-
20:51
-
20:17
-
19:45
-
18:53
-
18:40
-
18:10
-
17:36
Партнерский контент