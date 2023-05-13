Усик назвал чемпионов прошлого, с которыми он хотел бы сразиться

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) ответил на вопрос, с кем из легендарных чемпионов «королевского» дивизиона он хотел бы встретиться в ринге.

«Назову несколько человек. Первый — Джо Луис. Один из лучших чемпионов-супертяжей за всю историю бокса. Для своего времени очень техничный и с сильным ударом. Второй — Майк Тайсон. Скорость, мощь и неудержимость. Интересно было бы провести бой с таким соперником», – приводит слова Усика издание vRINGe.com.

Ранее Питер Фьюри, дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри, оценил шансы Усика в потенциальном поединке с американским нокаутёром Деонтеем Уайлдером.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: