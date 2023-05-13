Промоутер Райана Гарсии назвал причину его поражения от Джервонты Дэвиса

Оскар де ла Хойя, промоутер американского легковеса Райана Гарсии (23-1, 19 KO), проанализировал выступление подопечного в поединке со звёздным соотечественником Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO), состоявшемся в конце апреля.

Напомним, Дэвис победил нокаутом в седьмом раунде, нанеся Гарсии первое поражение в карьере.

«Во-первых, хочется отметить первоклассное выступление Джервонты Дэвиса. Он был сосредоточен и подготовлен, а его план на бой был идеален. Его команда изучила Райана.

Люди говорят, что в тренировочном лагере Райана был шпион, и я в это верю. Но весосгонка также стала проблемой, и в этом не приходится сомневаться. Это была огромная проблема. Если бы я вёл переговоры на своих условиях, то этого бы никогда не произошло», – приводит слова де ла Хойи издание boxingnews24.