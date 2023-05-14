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Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера

Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера
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Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы провёл свой поединок 14 мая против 27-летнего канадца Стивена Батлера. Спортсмен из Казахстана нокаутировал своего противника.

Изначальный оппонент казахстанца, британец Лиам Смит, отказался от боя из-за контрактных обязательств.

Жанибеку Алимханулы 29 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года. В 2022 году, будучи временным чемпионом WBO, он был повышен до статуса полноценного чемпиона после того, как американец Деметриус Андраде поднялся в весе.

Стивену Батлеру 27 лет. Боец уже сражался за чемпионский титул – в декабре 2019 года он уступил техническим нокаутом в пятом раунде японцу Риоте Мурате.

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