Жанибек Алимханулы нокаутировал Стивена Батлера

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы провёл свой поединок 14 мая против 27-летнего канадца Стивена Батлера. Спортсмен из Казахстана нокаутировал своего противника.

Изначальный оппонент казахстанца, британец Лиам Смит, отказался от боя из-за контрактных обязательств.

Жанибеку Алимханулы 29 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года. В 2022 году, будучи временным чемпионом WBO, он был повышен до статуса полноценного чемпиона после того, как американец Деметриус Андраде поднялся в весе.

Стивену Батлеру 27 лет. Боец уже сражался за чемпионский титул – в декабре 2019 года он уступил техническим нокаутом в пятом раунде японцу Риоте Мурате.