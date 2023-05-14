Денис Лаврентьев: была достаточно реальная возможность, чтобы меня подписали в UFC

Российский боец смешанных единоборств Денис Лаврентьев рассказал о том, что у него была возможность подписать контракт с UFC.

«Наверное, будет так, потому что буквально через полгода мне исполнится 35 лет. Конечно, раньше были и амбиции, и рвение, была достаточно реальная возможность, чтобы меня подписали в UFC, но этого не произошло. Ну ладно. Мы продолжаем двигаться у себя на родине, в RCC.

На самом деле я никогда не выбирал соперников. Меня ставят перед фактом, дают соперника. Это уже задача менеджера и руководства клуба. У меня ни с кем нет каких-либо конфликтов и конфронтаций, это спорт, все остаётся в клетке. Для меня это так, возможно, для кого-то это чуть большее, но для меня это— профессиональный спорт», — сказал Лаврентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.