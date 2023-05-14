Гаджимагомедов — Мухийдин: во сколько финальный бой ЧМ-2023, где смотреть прямой эфир

Сегодня, 14 мая, в Ташкенте (Узбекистан) пройдёт заключительный день чемпионата мира — 2023 по боксу среди мужчин, в рамках которого пройдут финальные поединки.

В весовой категории до 92 килограммов за золотые медали поборется российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, соперником которого станет представитель Италии Аззис Аббес Мухийдин.

Напомним, в полуфинале Гаджимагомедов выиграл у узбекского боксёра Лазизбека Муллажонова раздельным решением судей.

Прямая трансляция поединка Гаджимагомедов — Мухийдин ориентировочно начнётся в 17:22. Прямую трансляцию боя проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Также за золото чемпионата мира поборется ещё один россиянин, Шарабутдин Атаев, который выступает в категории до 86 килограммов.