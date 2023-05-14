Тищенко: радует, что в финале наши ребята боксируют не с представителями Узбекистана

Олимпийский чемпион, российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко высказался о предстоящих финалах чемпионата мира по боксу — 2023, который проходит в Ташкенте.

За золотые медали будут бороться два спортсмена из России — Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, и Муслим Гаджимагомедов, который бьётся в категории до 92 килограммов.

«Судейство всегда не совсем однозначное. Бокс – субъективный вид спорта. Зачастую бывает, что судьи немножко помогают местным боксёрам. Здесь боксёры хорошего уровня, помочь им не так сложно. Спорные решения бывают. Радует, что в финале наши ребята боксируют не с местными боксёрами. Скорее всего, всё будет максимально объективно», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.