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Алимханулы бросил вызов Канело и Джермаллу Чарло

Алимханулы бросил вызов Канело и Джермаллу Чарло
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Казахстанский боксёр, чемпион мира по версии WBO в средней весовой категории Жанибек Алимханулы бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.

В ночь на 14 мая в рамках боксёрского вечера в Стоктоне (США) Алимханулы выиграл техническим нокаутом во втором раунде у канадца Стивена Батлера.

«Где вы, чемпионы? Я иду за вами, я король среднего веса. Выходите драться со мной, я готов боксировать с любым соперником в любой весовой категории. Канело и Чарло, я иду за вами», — заявил боксёр после боя.

В активе Жанибека Алимханулы 14 поединков на профессиональном ринге, в которых он не потерпел ни одного поражения. Девять его боёв завершились нокаутами. В предыдущем поединке казахстанский боксёр выиграл единогласным решением судей у Дензела Бентли.

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