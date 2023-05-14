Алимханулы бросил вызов Канело и Джермаллу Чарло

Казахстанский боксёр, чемпион мира по версии WBO в средней весовой категории Жанибек Алимханулы бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу и американцу Джермаллу Чарло.
В ночь на 14 мая в рамках боксёрского вечера в Стоктоне (США) Алимханулы выиграл техническим нокаутом во втором раунде у канадца Стивена Батлера.
«Где вы, чемпионы? Я иду за вами, я король среднего веса. Выходите драться со мной, я готов боксировать с любым соперником в любой весовой категории. Канело и Чарло, я иду за вами», — заявил боксёр после боя.
В активе Жанибека Алимханулы 14 поединков на профессиональном ринге, в которых он не потерпел ни одного поражения. Девять его боёв завершились нокаутами. В предыдущем поединке казахстанский боксёр выиграл единогласным решением судей у Дензела Бентли.
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