Официально анонсирован поединок между Блаховичем и Перейрой на турнире UFC 291
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Бывший чемпион UFC Ян Блахович и бразилец Алекс Перейра проведут поединок на UFC 291, сообщает официальный «твиттер» промоушена.
Турнир пройдёт 29 июля в Солт-Лейк-Сити (США) на «Вивинт-арене». Это будет первый бой Алекса Перейры после перехода в полутяжёлый вес.
Напомним, свой последний поединок Блахович проводил с российским бойцом Магомедом Анкалаевым. Бой проходил на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину.
Алекс Перейра в апреле этого года проиграл Адесанье нокаутом и утратил титул чемпиона в среднем весе. После боя с Адесаньей бразильский спортсмен смешанных единоборств объявил, что будет выступать в другой весовой категории.
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