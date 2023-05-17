Боб Арум предложил Хэйни соперника после боя с Ломаченко 21 мая

Легендарный американский промоутер Боб Арум, организующий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между Дэвином Хэйни и Василием Ломаченко, заявил, что готов продолжить сотрудничество с американцем независимо от результатов выступления 21 мая.

«Независимо от того, выиграет он или проиграет, Хэйни поднимется в первый полусредний дивизион, где у нас появится победитель боя Джоша Тэйлора и Теофимо [Лопеса]. И мне кажется, что это могло бы привлечь его.

Останется ли Хэйни в лёгком весе? Ему тяжело укладываться в лимит. Мы начали сотрудничать с ним перед боем с Камбососом, так что если он решит подняться в весе, у него будут варианты», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Box TV.