Боб Арум предложил Хэйни соперника после боя с Ломаченко 21 мая
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Легендарный американский промоутер Боб Арум, организующий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) между Дэвином Хэйни и Василием Ломаченко, заявил, что готов продолжить сотрудничество с американцем независимо от результатов выступления 21 мая.
«Независимо от того, выиграет он или проиграет, Хэйни поднимется в первый полусредний дивизион, где у нас появится победитель боя Джоша Тэйлора и Теофимо [Лопеса]. И мне кажется, что это могло бы привлечь его.
Останется ли Хэйни в лёгком весе? Ему тяжело укладываться в лимит. Мы начали сотрудничать с ним перед боем с Камбососом, так что если он решит подняться в весе, у него будут варианты», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Box TV.
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