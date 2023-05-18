Боб Арум заявил, что Тайсон Фьюри не выступит до конца года

Боб Арум, сопромоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), заявил, что британец не выступит до конца года, чтобы сразиться в Саудовской Аравии с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком.

«Оба бойца находятся в ожидании, чтобы сразиться на Ближнем Востоке, потому что это место, где есть большие деньги. Думаю, что Фьюри подождёт, хотя у Тайсона всё зависит от того, как он проснётся утром», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу ProBox TV.

Напомним, Фьюри не выступал с декабря 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде ветерана и соотечественника Дерека Чисору. Позже британец попытался договориться о поединке с украинцем Александром Усиком, однако бойцы не согласовали финансовые условия.

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