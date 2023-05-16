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Фьюри: ударю Усика, он упадёт, а после я напьюсь

Фьюри: ударю Усика, он упадёт, а после я напьюсь
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри в очередной раз заявил, что не сомневается в организации поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который, по его мнению, должен состояться в этом году.

«Я не считаю, что кто-то боится в данной ситуации. Поединок должен состояться и состояться в этом году. И я считаю, что это будет несложная работа. Я ударю его, он упадёт на пол, а после я покину арену и напьюсь в центре города», – сказал Фьюри на пресс-конференции.

Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о поединке в конце апреля, однако команды не смогли согласовать финансовые условия, после чего в WBA назначили для Усика обязательного претендента – британца Даниэля Дюбуа. Ожидается, что поединок состоится летом.

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