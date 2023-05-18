Энтони Джошуа не собирается проводить боксёрский поединок с Нганну
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Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа не заинтересован в том, чтобы проводить боксёрский поединок с экс-чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсисом Нганну.
Ранее Нганну выражал желание провести бой с Джошуа, но промоутер британца Эдди Хирн отверг такую возможность.
«Я говорил с Энтони об этом поединке. Ему нравится сама идея такого боя, но сейчас он полностью сконцентрирован на боксёрской карьере и не хочет отвлекаться на что-то постороннее. Нганну — опасный соперник, но Энтони собирается готовиться к поединку с Деонтеем Уайлдером и не считает, что бой с Фрэнсисом может ему в этом помочь», — сказал Хирн в интервью Pub Talk.
Бой Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером может пройти в декабре этого года.
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