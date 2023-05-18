Промоутер Усика назвал причину проблем Тайсона Фьюри с «психическим здоровьем»

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался в адрес британского боксёра Тайсона Фьюри, указав на отрицательные черты его характера.
«Жадность ведёт к бедности. Ложь ведёт к одиночеству. Высокомерие ведёт к потере уважения. В результате возникают проблемы с психическим здоровьем. Наслаждайся кармой. Да благословит тебя Господь», — написал Красюк в соцсетях под одним из постов Фьюри.
Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени смогут договориться о бое. Предполагалось, что он мог состояться в апреле. Однако к соглашению боксёры так и не пришли. Во многом на невозможность договориться повлияла финансовая составляющая.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
16:55
-
16:25
-
15:22
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11
-
11:34
-
11:26
-
10:52
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:22
-
08:55
-
08:10
-
07:50
-
01:21
-
00:39
-
00:13
-
00:01