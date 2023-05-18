Промоутер Усика назвал причину проблем Тайсона Фьюри с «психическим здоровьем»

Александр Красюк, промоутер непобеждённого украинского боксёра Александра Усика (20-0, 13 КО), высказался в адрес британского боксёра Тайсона Фьюри, указав на отрицательные черты его характера.

«Жадность ведёт к бедности. Ложь ведёт к одиночеству. Высокомерие ведёт к потере уважения. В результате возникают проблемы с психическим здоровьем. Наслаждайся кармой. Да благословит тебя Господь», — написал Красюк в соцсетях под одним из постов Фьюри.

Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени смогут договориться о бое. Предполагалось, что он мог состояться в апреле. Однако к соглашению боксёры так и не пришли. Во многом на невозможность договориться повлияла финансовая составляющая.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: