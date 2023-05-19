Усман: вырублю Хамзата Чимаева в четвёртом раунде

Звёздный боец UFC Камару Усман разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказал уверенность в своей победе в потенциальном поединке с непобеждённым шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ранее оба заявляли о желании провести бой друг с другом.
«Я вырублю его в четвёртом раунде. Запоминайте!» — написал Усман.
Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
Усман в последнем бою встречался с британцем Леоном Эдвардсом. Их поединок состоялся в ночь с 18 на 19 марта мск на турнире UFC 286 в Лондоне. Противостояние продлилось все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу британскому бойцу — 48-46, 48-46, 47-47.
Адесанья с Усманом отмечает в ночном клубе победу на UFC 287:
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