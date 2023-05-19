Оли Томпсон заявил, что Алексей Олейник провёл более успешную карьеру в ММА, чем он

Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон признался, что считает карьеру своего будущего соперника, россиянина Алексея Олейника, более успешной, чем свою. Их бой состоится 26 мая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Я взволнован. Алексея знают все по всему миру. Он обрёл успех в UFC, и у него интересный стиль. У него необычная подача, такое вы точно не видели в ММА, особенно среди тяжеловесов. Он на более успешном уровне, чем я», — приводит слова Томпсона РЕН ТВ.
Оли также отметил, что у него было всего два места, куда бы он хотел отправиться, – Россия и Южная Америка.
«Это хорошо для меня — открыть Россию. В России очень много хороших борцов, тяжеловесов. Надеюсь, я произведу хорошее впечатление, не просто выиграю, но и потом сражусь с другими бойцами. Для русских фанатов, если вы раньше меня не знали: я участник Strong Man, соревновался в UFC. Приходите посмотреть на меня и на Алексея Олейника, чьё имя колоссально», – сказал Томпсон.
Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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