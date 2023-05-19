Альберт Дураев проведёт бой с Юн Йон Паком на UFC on ESPN в июле
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Альберт Дураев, выступающий в средней весовой категории UFC, проведёт следующий бой 16 июля на турнире UFC on ESPN 49, который пройдёт в Лас-Вегасе.
Соперником россиянина станет корейский боец Юн Йон Пак.
На счету 34-летнего Дураева 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В UFC у россиянина две победы и одно поражение. В последнем бою Дураев выиграл у Чиди Нжокуани раздельным решением судей.
В активе Пака 16 поединков в ММА, в которых он 11 раз победил и потерпел пять поражений. В последнем поединке кореец встречался с россиянином Денисом Тюлюлиным и выиграл удушающим приёмом в первом раунде.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 мая 2023
-
18:06
-
17:26
-
17:12
-
16:19
-
15:45
-
15:31
-
14:51
-
14:40
-
14:05
-
13:30
-
13:07
-
12:28
-
12:11
-
11:31
-
11:06
-
10:55
-
10:50
-
10:41
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:19
-
01:59
- 18 мая 2023
-
23:58
-
23:39
-
22:54
-
22:45
-
21:27
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
18:09
-
17:41
-
17:26
-
17:25
Партнерский контент