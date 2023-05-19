Альберт Дураев проведёт бой с Юн Йон Паком на UFC on ESPN в июле

Российский боец смешанных единоборств Альберт Дураев, выступающий в средней весовой категории UFC, проведёт следующий бой 16 июля на турнире UFC on ESPN 49, который пройдёт в Лас-Вегасе.

Соперником россиянина станет корейский боец Юн Йон Пак.

На счету 34-летнего Дураева 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В UFC у россиянина две победы и одно поражение. В последнем бою Дураев выиграл у Чиди Нжокуани раздельным решением судей.

В активе Пака 16 поединков в ММА, в которых он 11 раз победил и потерпел пять поражений. В последнем поединке кореец встречался с россиянином Денисом Тюлюлиным и выиграл удушающим приёмом в первом раунде.