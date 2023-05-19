Виктория Дудакова дебютирует в UFC в июле, стала известна соперница

Российская непобеждённая девушка-боец Виктория Дудакова, прошлым летом подписавшая контракт с UFC, дебютирует в промоушене на турнире UFC on ESPN 49, который состоится 16 июля.
Соперницей россиянки станет бразильянка Истела Нуньес.
Рекорд Нуньес в профессиональных смешанных единоборствах — шесть побед и четыре поражения. Ещё один поединок был признан несостоявшимся. При этом в UFC 30-летняя Истела проиграла все три поединка.
Дудакова провела в ММА шесть поединков и одержала в них шесть побед. Прошлым летом Виктория выступила в Dana White’s Contender Series и одержала победу над бразильянкой Марией Силвой, таким образом получив контракт с UFC.
После успешного боя Виктории в претендентской серии Дана Уайт заявил, что у неё есть потенциал, чтобы стать будущей чемпионкой UFC.
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