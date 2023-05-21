«Ты отстой, Вася». Экс-тренер Кличко раскритиковал Ломаченко за слова перед боем с Хейни

Сергей Городничев, бывший тренер звёздного украинского супертяжеловеса Владимира Кличко, раскритиковал экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко за высказывание перед его поединком с американцем Девином Хейни.

«Посмотрел пресс-конференцию Ломаченко – Хейни. Вася не мог сказать, за какую страну боксирует, какой стране бой посвящает. «Я посвящаю бой стране», – какой стране? Вася, ты же украинец, правильно? Так скажи. Потом начал за бога говорить. Верующих не обижаю, вопросов нет. Вася, ты, конечно, отстой», – сказал Городничев в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Ломаченко и Хейни состоится сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США). Посмотреть бой Хейни – Ломаченко можно будет на телеканалах ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports, начало – не раньше 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.