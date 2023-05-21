Борщёв прокомментировал досрочную победу над Хайсаером на турнире UFC

Российский боец Вячеслав Борщёв прокомментировал победу над китайским бойцом казахского происхождения Махешатом Хайсаером на турнире UFC Fight Night 223. Напомним, бой завершился победой Борщёва нокаутом во втором раунде.

«Я очень много работаю, тренируюсь. Соперник – очень тяжёлый и выносливый. Только уважение ему. Я наслаждаюсь тем, что делаю, наслаждаюсь своей карьерой.

Что с глазом? Я чувствовал, что могу продолжать поединок. Было немножко страшновато. Но я знал, что всё выдержу и всё могу. Я сделал нечто похожее в первом раунде, был готов, чтобы вновь вырубить его во втором», — сказал Борщёв во время интервью после боя.

Всего в смешанных единоборствах Борщёв провёл 10 боёв, в которых одержал семь побед и потерпел три поражения.