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Девин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей

Девин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей
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Сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США) состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко. Бой продлился все 12 раундов, американец победил единогласным решением судей.

Тем самым американец продлил свою серию до 30 побед, 15 из которых закончились нокаутом. Украинец потерпел уже третье поражение в карьере.

Девину Хейни 24 года. Американец выступает на профессиональном ринге с 2015 года. В сентябре 2019-го он стал временным чемпионом WBC, досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го Хейни объединил все пояса дивизиона, победив судейским решением австралийца Джорджа Камбососа.

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