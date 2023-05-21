Опубликованы судейские записки поединка Ломаченко — Хейни

В ночь на 21 мая в рамках большого боксёрского вечера в Лас-Вегасе состоялся титульный поединок между украинским боксёром, бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Девином Хейни.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей, который, таким образом, защитил свои титулы.

Опубликованы судейские записки боя. Двое судей отдали Ломаченко по пять раундов, и счёт в их карточках 115-113 в пользу Хейни, один судья отдал украинцу лишь четыре раунда и присудил победу его сопернику — 116-112.

Судейские записки боя Ломаченко — Хейни

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед. Хейни, в свою очередь, одержал 30-ю победу в 30 поединках на профессиональном ринге.