Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт прокомментировал переход Фрэнсиса Нганну в PFL

Дана Уайт прокомментировал переход Фрэнсиса Нганну в PFL
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что бывший чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL.

«Исходя из того, что мне известно о сделке, а это немного, я не вижу в ней смысла. Вы собираетесь платить парню, чтобы он не дрался год, хотя он и так уже не дерётся 14 месяцев, он за последние три года провёл три боя. Это не то, чем мы занимаемся, и, когда мы его уволили, я знал, что будет дальше.

Фрэнсис не хочет рисковать. Очевидно, он не хотел рисковать в бою с Джоном Джонсом, и после того, что было с Ганом, я не могу его винить в этом. Я думаю, результат был бы таким же, большинство думает так же, включая самого Фрэнсиса», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Материалы по теме
Не АСА, но тоже неплохо. Нганну нашёл новое место работы!
Не АСА, но тоже неплохо. Нганну нашёл новое место работы!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023