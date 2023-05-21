Дана Уайт прокомментировал переход Фрэнсиса Нганну в PFL

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость о том, что бывший чемпион промоушена в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну подписал контракт с PFL.

«Исходя из того, что мне известно о сделке, а это немного, я не вижу в ней смысла. Вы собираетесь платить парню, чтобы он не дрался год, хотя он и так уже не дерётся 14 месяцев, он за последние три года провёл три боя. Это не то, чем мы занимаемся, и, когда мы его уволили, я знал, что будет дальше.

Фрэнсис не хочет рисковать. Очевидно, он не хотел рисковать в бою с Джоном Джонсом, и после того, что было с Ганом, я не могу его винить в этом. Я думаю, результат был бы таким же, большинство думает так же, включая самого Фрэнсиса», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.