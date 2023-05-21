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«Его ограбили, чёрт возьми». Американский экс-чемпион возмутился вердиктом в бою Ломаченко

«Его ограбили, чёрт возьми». Американский экс-чемпион возмутился вердиктом в бою Ломаченко
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Бывший чемпион мира, а ныне известный тренер, американец Роберт Гарсия прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Ломаченко третье поражение в карьере.

«Я считаю, что Лому ограбили. Как я посчитал? Чёрт возьми, да Лома явно побил его, о чём вы вообще говорите?! Сколько раундов забрал Лома? Большинство, чуваки (смеётся). Ломаченко ограбили», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Ранее Сергей Ковалёв назвал свой счёт в бою Хейни – Ломаченко.

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