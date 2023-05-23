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«Доволен формой не на 100%». Иван Емельяненко рассказал о подготовке к предстоящему бою

«Доволен формой не на 100%». Иван Емельяненко рассказал о подготовке к предстоящему бою
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Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, высказался по поводу своей подготовки к предстоящему поединку.

Напомним, Иван проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Его соперником будет дзюдоист Алексей Леденёв.

«Вся подготовка проходила в Екатеринбурге. Спарринг-партнёры были разные. Высокие, крепкие борцы. Работали и в стойке. Чтобы все подстраивались под Алексея Леденёва. Подготовка прошла нормально. Приехал в Москву, сейчас идёт подводка. Доволен своей формой не на все 100%, но поднабрал», — сказал Иван Емельяненко на пресс-конференции.

Для Ивана поединок с Леденёвым будет дебютным в смешанных единоборствах. Изначально он должен был сразиться с бразильским ветераном Фабио Мальдонадо, однако бой был отменён.

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