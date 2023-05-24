Чимаев: UFC бережёт Адесанью, потому что я прикончу его без единого удара

Шведско-чеченский непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что мог бы отобрать чемпионский титул промоушена в средней весовой категории у Исраэля Адесаньи.
«Исраэлю не с кем драться, только со мной. Этот бой принесёт деньги, спросите фанатов — они хотят увидеть меня в поединке с Адесаньей. Я плохой вариант для него, все знают, что он потеряет титул. Поэтому UFC бережёт его, потому что не хотят терять того, кого создали сами. Я прикончу его без единого удара, и эта история закончится. Может быть, он зарабатывает деньги для них, но я тоже это делаю.
Он побил всех ударников, но я убийца, я борец. Я — самое большое имя среди тех, у кого нет пояса. Бой со мной принесёт больше фанатов, больше денег. Все ждут мои бои», — сказал Чимаев в видео на своём YouTube-канале.
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