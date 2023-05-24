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Команда Ломаченко отправила письма с обжалованием результата поединка с Хейни

Команда Ломаченко отправила письма с обжалованием результата поединка с Хейни
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Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко, направил письма в WBA, WBC, IBF и WBO, в которых сообщил о том, что команда украинца собирается обжаловать поражение в поединке с американцем Девином Хейни. Также в письме Климас просит сделать Ломаченко обязательным претендентом на все четыре титула в лёгком весе, чтобы попытаться провести реванш.

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

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