«Они держали меня в плену». Нганну — о том, почему не подписал новый контракт с UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну признался, что заключил бы с промоушеном Даны Уайта новый контракт, если бы речь шла только о деньгах.
«Я спрашивал, могу ли наконец провести бой. У меня был контракт на восемь поединков, и я хотел его выполнить. Но они не позволили мне, потому что я не собирался подписывать новое соглашение. Они знали, что как только я выполню этот контракт, то автоматически стану свободным агентом. Они играли грязно, понимая, что я получаю совсем немного. Они осознавали, что для того, чтобы зарабатывать этим на жизнь, я должен буду принять их предложение.
Мой контракт был эксклюзивным, поэтому у меня не было никакого другого дохода, и они держали меня в плену. Они пытались вести себя так, будто я хотел больше денег, но на самом деле это не так. Если бы речь шла только о большем количестве денег, я бы подписал контракт, потому что они предлагали действительно больше», — сказал Нганну на канале LeBatardShow в YouTube.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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