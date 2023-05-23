Нганну и Джонс раскручивают поединок века. Но всё в руках другого человека

В январе Фрэнсис Нганну покинул UFC. Чемпион отказался от своего пояса и вырвался на свободу. Позже появлялись различные версии, почему именно ушёл африканец. Одни утверждали, что главной причиной стали финансовые запросы Фрэнсиса. А другие упрекали Нганну в срыве боя века. Они считали, что Нганну сбежал перед самым возвращением легендарного Джона Джонса. Но последние новости говорят о том, что лучшие тяжеловесы планеты ещё могут сойтись в октагоне.

Началось всё с того, что Дана Уайт после последнего турнира UFC решил задеть своего бывшего чемпиона. Он лишний раз напомнил, как именно, по его мнению, Фрэнсис покинул организацию: «Исходя из того, что мне известно о сделке, а это немного, я не вижу в ней смысла. Вы собираетесь платить парню, чтобы он не дрался год, хотя он и так уже не дерётся 14 месяцев и за последние три года провёл три боя. Это не то, чем мы занимаемся, и, когда мы его уволили, я знал, что будет дальше.

Фрэнсис не хочет рисковать. Очевидно, он не хотел рисковать в бою с Джоном Джонсом, и после того, что было с Ганом, я не могу его винить в этом. Думаю, результат был бы таким же, большинство думает так же, включая самого Фрэнсиса», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Опытный президент UFC прекрасно знает, как именно можно задеть бойца, вывести его из себя. И с Нганну этот трюк сработал, Фрэнсис совершенно точно обозлился на слова Даны. А ещё ответил Уайту, причём выдвинул ему новое условие: «Если ты вдруг действительно захочешь, чтобы бой с Джоном Джонсом состоялся, обратись к генеральному директору PFL Питеру Мюррею. Место не имеет значения. И кто на самом деле боится? Джон, я или всё-таки ты? Решайся».

Нганну мощно ответил президенту UFC. Фактически, речь будет идти не о простом столкновении двух великих тяжеловесов. Это будет битва двух промоушенов – заруба за право считаться лучшим. И Фрэнсис поставил себя в беспроигрышную позицию. Если Дана откажется, можно всем говорить, что Уайт боится за своего чемпиона. А если согласится…

Если Дана решится на беспрецедентный шаг, он подарит всем любителям смешанных единоборств легендарный поединок. И сложно даже представить, что будет стоять на кону. Но можно сказать смело, что от этого выиграет сам мир MMA.