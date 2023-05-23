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Возможный поединок Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса, выдвинул условия президенту UFC Дане Уайту, PFL

Нганну и Джонс раскручивают поединок века. Но всё в руках другого человека
Сергей Сорокин
Нганну и Джонс раскручивают поединок века
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Готов ли президент UFC пойти на уникальный шаг?

В январе Фрэнсис Нганну покинул UFC. Чемпион отказался от своего пояса и вырвался на свободу. Позже появлялись различные версии, почему именно ушёл африканец. Одни утверждали, что главной причиной стали финансовые запросы Фрэнсиса. А другие упрекали Нганну в срыве боя века. Они считали, что Нганну сбежал перед самым возвращением легендарного Джона Джонса. Но последние новости говорят о том, что лучшие тяжеловесы планеты ещё могут сойтись в октагоне.

Началось всё с того, что Дана Уайт после последнего турнира UFC решил задеть своего бывшего чемпиона. Он лишний раз напомнил, как именно, по его мнению, Фрэнсис покинул организацию: «Исходя из того, что мне известно о сделке, а это немного, я не вижу в ней смысла. Вы собираетесь платить парню, чтобы он не дрался год, хотя он и так уже не дерётся 14 месяцев и за последние три года провёл три боя. Это не то, чем мы занимаемся, и, когда мы его уволили, я знал, что будет дальше.

Фрэнсис не хочет рисковать. Очевидно, он не хотел рисковать в бою с Джоном Джонсом, и после того, что было с Ганом, я не могу его винить в этом. Думаю, результат был бы таким же, большинство думает так же, включая самого Фрэнсиса», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Подробности контракта Фрэнсиса Нганну с PFL:
Не АСА, но тоже неплохо. Нганну нашёл новое место работы!
Не АСА, но тоже неплохо. Нганну нашёл новое место работы!

Опытный президент UFC прекрасно знает, как именно можно задеть бойца, вывести его из себя. И с Нганну этот трюк сработал, Фрэнсис совершенно точно обозлился на слова Даны. А ещё ответил Уайту, причём выдвинул ему новое условие: «Если ты вдруг действительно захочешь, чтобы бой с Джоном Джонсом состоялся, обратись к генеральному директору PFL Питеру Мюррею. Место не имеет значения. И кто на самом деле боится? Джон, я или всё-таки ты? Решайся».

Нганну и Джонс могут подраться не только друг с другом:
Отлупит Нганну, а потом и Джонса. Цыганского короля вызывают звёзды ММА!
Отлупит Нганну, а потом и Джонса. Цыганского короля вызывают звёзды ММА!

Нганну мощно ответил президенту UFC. Фактически, речь будет идти не о простом столкновении двух великих тяжеловесов. Это будет битва двух промоушенов – заруба за право считаться лучшим. И Фрэнсис поставил себя в беспроигрышную позицию. Если Дана откажется, можно всем говорить, что Уайт боится за своего чемпиона. А если согласится…

Если Дана решится на беспрецедентный шаг, он подарит всем любителям смешанных единоборств легендарный поединок. И сложно даже представить, что будет стоять на кону. Но можно сказать смело, что от этого выиграет сам мир MMA.

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