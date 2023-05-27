Иван Емельяненко: теперь полностью ухожу в спорт, постараюсь связать жизнь с боями

Российский боец Иван Емельяненко прокомментировал победу над Алексеем Леденёвым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Емельяненко выиграл единогласным решением судей, для него это был дебют в ММА.

«Планировал провести весь бой в стойке. Хорошо, что Алексей не полез в борьбу, «подрастаскал» бы меня. Но всё получилось, как я и хотел. Я в первом раунде попал по нему. Это его, видимо, зацепило. Я слышал, что мне и ему подсказывали. Работал по возможности, где-то я его поддавливал, где-то – он меня, тут уж кто-кого переиграет. У меня получилось.

В любом случае ещё раз выйду, ещё раз покажу, на что я способен. Надеюсь, подтяну свою форму и физику. Теперь полностью ухожу в спорт. Я, конечно, постараюсь связать свою жизнь с боями. Все, что будет в моих силах, в интересах семьи, я все буду делать», — цитирует Емельяненко «РЕН ТВ».